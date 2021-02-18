تسريب مواصفات هاتف "سوني" الجديد..فيديو

تم نشر تسريبات عن هاتف "سوني" الجديد، المقرر طرحه في الأسواق في مارس من هذا العام، تضمنت تفاصيل تتعلق بهذا الهاتف.

ونشر موقع "LetsGoDigital" تفاصيل الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم "Sony Xperia 1 III".

الشكل الخارجي للهاتف، سيشبه الهاتف السابق، ولم تقم الشركة بإضافة كاميرا أمامية مدمجة إلى الرائد. وتم تقليل قطر الشاشة إلى 6.5 بوصة، ستصبح أبعاد الأداة أصغر. ستتمكن شاشة OLED من تحديث الصورة بسرعة 120 هرتز.

كما وسيتم تزويده بأقوى معالج للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android حتى الآن - Snapdragon 888 مع دعم 5G.

وسيحتوي الإصدار الأساسي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وسيحصل الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بثلاثة مستشعرات مع منظار تليفوتوغرافي، ومكبرات صوت استريو، وحماية IP68 للمياه ومقبس صوت.