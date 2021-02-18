لم أعد أحتمل الحياة... فنانة مصرية تنفصل عن زوجها بعد 51 سنة

قالت الفنانة رجاء حسين، خلال لقائها في برنامج عبر قناة "سي بي سي"، إنها تحملت الحياة الزوجية مدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال، موضحة أنه حدث بناء على طلبها.

وأضافت أنها رفضت فكرة أن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا، متابعة "تحملت لسنوات من أجل أولادي".

وأشارت رجاء حسين إلى أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها، وأن علاقتها بالفنان سيف عبد الرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها.

وأوضحت أن زوجها لم ينجب إلا أولادهما، والشاب الذي توفي قبل فترة قصيرة هو ابن زوجته.