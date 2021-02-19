الإعلامي تامر أمين يرد على اتهامه بإهانة الصعايدة... فيديو

وقال أمين، عبر مقطع فيديو، إنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى أهالي الصعيد، أثناء حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "صورت هذا الفيديو لشعوري أن هناك حالة من التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة إحداث الوقيعة بيني وبين أهلي في الصعيد والريف".

وتابع الإعلامي المصري: "كثيرون تداولوا كلامي عن الزحف السكاني، وحاولوا يصوروه على أني بهين أهالينا في الصعيد والريف، ولكن لا أنا ولا غيري يجرؤ أن يهين الصعايدة أو الفلاحين لأني مقتنع أنهم شرف مصر وكرامة مصر، وعزة مصر وأصل مصر، وكل القامات الثقافية والحضارية في مصر أصلها من الصعيد والريف، وأنا بالأساس أصلي ريفي، وأبويا من محافظة ريفية زراعية وبالتالي محدش بيهين نفسه".

وأوضح: "الفيديو الذي تم تداوله تم اجتزاؤه من الحلقة، ولكن بالرجوع للحلقة كاملة، سيتضح ما أشرت إليه وأنه هناك فئة من الناس بتخلف 8 و9 أولاد بهدف شحن أولادهم للعمل في مشاغل ومصانع، فهذه الفئة هي التي أقصدها وأدينها، ومنها أيضا موجود في القاهرة والإسكندرية، والصعيد ممتلئ بالقبائل والعائلات الوطنية والواعية، لذلك أرجوكم بلاش اصطياد، لأني أتحدث في الصالح العام".