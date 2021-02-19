مي عمر تعلن انزعاجها من نهاية مسلسل "لؤلؤ"

أعلنت الفنانة المصرية، مي عز الدين، انزعاجها من الحلقة الأخيرة لمسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم ببطولته.

وقالت مي عمر في تصريحات تلفزيونية، إنها انزعجت بعد مشاهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، خاصة بعد وقوع ظلم كبير على "مجدي هلال"، الذي جسد دوره الفنان إدوارد.

وتمنت الفنانة مي أن يرجع بها الزمن لتغير النهاية، خاصة أنها صاحبة قصة المسلسل.

وتابعت: "النهاية ضايقتني، ولو يرجع بيا الوقت هغيرها لأن لما بيبقي فيه حد كويس جدًا بتضايقي ان نهايته بيبقي اتظلم فيها".

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وأوضحت: "لما الشخص بيكتب حاجة غير لما بيشوفها بعد ما بتتصور على الورق، الفكرة كانت مختلفة لكن لما شفتها بعد ما اتنفذت واتصورت اتضايقت جدًا، وكانت نهاية الحلقة هي قتل (مجدي هلال) لـ(بدر) دفاعًا عن مستقبل (لؤلؤ) ودخوله السجن".

يشار إلى أن مسلسل "لؤلؤ" من 40 حلقة، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد وهيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل، ملك أحمد زاهر.