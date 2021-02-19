مقدم برامج يتعرض لهجوم وسرقة على الهواء مباشرة... فيديو

وتم تصوير لحظة الهجوم ونشرها على حساب الصحفي على تويتر.

اقترب رجل مجهول يرتدي قناعا من الصحفيين وبدأ يهدد بمسدس. تمكن من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمشغل، بحسب ما ذكرته "تي في زفيزدا".

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

حاول طاقم التصوير اللحاق بالسارق، لكنه هرب على دراجة نارية مع شريكه.

بعد الحادث، دعا أوردينولا في تغريدة على صفحته على تويتر إلى "مكافحة الجريمة في الإكوادور".