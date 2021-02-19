غذاؤه كلاب البراري... علماء يستنسخون لأول مرة حيوانا مهددا بالانقراض... فيديو

ووفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، فقد وُلد الحيوان المسمى إليزابيث آن، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن المعلومات عنه قدمت الآن فقط.
تم الاستنساخ بفضل الجينات المجمدة لنمس آخر مات منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وخلال التجربة، ولدت نسختان، لكن نجا واحد فقط.
قال بن نوفاك، كبير العلماء في منظمة البيئة غير الربحية "ريفايف وريستور" إنه "يمكن أن تحدث التكنولوجيا الحيوية والبيانات الجينومية فرقًا في جهود الحفظ".
Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV— US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021
Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH
ومن الأنواع الأخرى التي تحتاج إلى الاستنساخ أيضا الحصان البري المنغولي والحمام المتجول المنقرض.
ومع ذلك، يشعر العلماء بالقلق من أن القوارض التالية المستنسخة سوف تفتقر إلى التنوع الجيني. هذا يمكن أن يجعلهم عرضة لمختلف الطفيليات والأمراض.
Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV— US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021
Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH
القوارض ذات الأرجل السوداء هي نوع من ابن عرس يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال العلامات المظلمة على أعينهم. فهي ليلية وتتغذى حصريا على كلاب البراري.
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