غذاؤه كلاب البراري... علماء يستنسخون لأول مرة حيوانا مهددا بالانقراض... فيديو

تمكن علماء أمريكيون للمرة الأولى من استنساخ أنواع مهددة بالانقراض من حيوان ابن مقرض أسود الأقدام وهو من فصيلة العرسيات.

ووفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، فقد وُلد الحيوان المسمى إليزابيث آن، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن المعلومات عنه قدمت الآن فقط.

تم الاستنساخ بفضل الجينات المجمدة لنمس آخر مات منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وخلال التجربة، ولدت نسختان، لكن نجا واحد فقط.

قال بن نوفاك، كبير العلماء في منظمة البيئة غير الربحية "ريفايف وريستور" إنه "يمكن أن تحدث التكنولوجيا الحيوية والبيانات الجينومية فرقًا في جهود الحفظ".

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

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ومن الأنواع الأخرى التي تحتاج إلى الاستنساخ أيضا الحصان البري المنغولي والحمام المتجول المنقرض.

ومع ذلك، يشعر العلماء بالقلق من أن القوارض التالية المستنسخة سوف تفتقر إلى التنوع الجيني. هذا يمكن أن يجعلهم عرضة لمختلف الطفيليات والأمراض.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

​

القوارض ذات الأرجل السوداء هي نوع من ابن عرس يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال العلامات المظلمة على أعينهم. فهي ليلية وتتغذى حصريا على كلاب البراري.