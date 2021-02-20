مسؤول في البنك المركزي الروسي: أساليب احتيال محتملة قد تواجه السياح في الصيف

تحدث أرتيوم سيتشيف، النائب الأول لمدير إدارة أمن المعلومات في البنك المركزي الروسي، لإذاعة "سبوتنيك" عن ماهية الفخاخ التي يمكن أن تنتظر السياح، مؤكدا أن السياح قد يكونون هدفا للمحتالين هذا العام.

ووفقا لسيتشيف، "تتوقع أوساط أنه في الصيف أو الخريف، قد تشهد البلاد استئنافًا تدريجيًا للرحلات السياحية الدولية المعلقة بسبب جائحة فيروس كورونا".

كما أشار إلى أنه إلى جانب إحياء التدفق السياحي، قد يصبح المحتالون أكثر نشاطًا، وفقا لتحذير النائب الأول لمدير إدارة أمن المعلومات في البنك المركزي الروسي أرتيم سيتشيف.

كما أوضح في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "يجب أن تكون مستعدًا لحقيقة أن المهاجمين سيبيعون تذاكر لرحلات غير موجودة أو ينشئون مواقع ويب وهمية لشركات الطيران لسرقة بيانات البطاقة المصرفية من السياح".

وأضاف: "يمكن أن يصبح تزوير تذاكر الطيران شائعًا للغاية، على الرغم من أنها ليست عملية احتيال كبرى، ولكنها يمكن أن تصبح كذلك. يمكن أن يحدث ذلك في الصيف أو الخريف. كل شيء يعتمد حول الظروف التي سيصاحبها كل هذا. قد يؤدي الإعلان المكثف لأحد الاتجاهات المفتوحة إلى زيادة انتباه المهاجمين إلى هذا الطريق".

وتابع، لا يختلف مخطط العمل للمحتالين الذين يرغبون في جني الأموال من السائحين عن عمليات الخداع الأخرى، لذلك يمكن حلها بسهولة تامة. الشيء الرئيسي هو عدم فقدان اليقظة.

وختم: "يعمل المحتالون دائمًا وفقًا لنفس المخطط. فهم يلعبون على جعل المستهلك يشعر بجاذبية الخدمات بأقل تكلفة. وبالمثل، يحدث ذلك هنا عندما يقدمون أسعارًا جيدة و رحلات طيران جيدة".