طلبت منه الكتمان... خبير المظهر الخاص بميلانيا ترامب يكشف تفاصيل اللقاء الأول

كشف المصمّم إيرفيه بيار، الذي تولّى الاهتمام بمظهر زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ميلانيا، بعض تفاصيل بداية عمله معها، معبرا عن افتخاره بهذا العمل.

ونقل موقع "لها" أن المصمم خبير المظهر الخاص بميلانيا ترامب خرج عن صمته بعد مغادرتها البيت الأبيض وكشف بعض الحقائق، وقال:

"كان شرفاً بالنسبة ليّ أن أهتم بمظهر سيدة أمريكا الأولى".

وأردف: "التقيت ميلانيا في الثالث من كانون الثاني/ يناير من عام 2017 بواسطة صديق مشترك. وفي 7 من الشهر نفسه طلبت مني أن اختار إطلالتها لحضور حفل التنصيب منذ 4 سنوات".

وأضاف: "حينها لم تقدّم لي الكثير من المعلومات وشعرت بأنني أسبح في الضباب...

وقلت لها: تعرفين أنني لست خبير مظهر، فأجابت: وأنا لم أكن قبل اليوم سيدة أولى. سنتعلّم معاً". فأعجبه ردها الذي يدل على مرونتها برأيه.

وأكد أنه قبل سفر ميلانيا إلى أي مكان، كان يهتم بالإطلالات التي تناسب الثقافات المختلفة. وأشار إلى أن ميلانيا كانت تفضّل ألاّ يتحدث عن عمله إلى أحد وأن يبقي تفاصيله قيد الكتمان. وأشار إلى أنه تمكن في هذا الإطار من الفصل بين شخصيته كخبير مظهر لدى السيدة الأولى وكمصمّم أزياء. ومن المتوقع، بحسب صحيفة "لوفيغارو" أن يعمل لحسابها حتى بعد انتهاء ولاية زوجها وخروجهما من البيت الأبيض.