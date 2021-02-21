خبيرة تنفي علاقة الخبز الأسود بزيادة الوزن وتعدد فوائده الغذائية

نفت خبيرة روسية، اعتقادا شائعا حول العلاقة بين الخبز الأسود وزيادة الوزن، في الوقت الذي عرضت فيه فوائد هذا الخبز.

وأكدت الخبيرة مارينا كوستيوتشينكو، مديرة معهد البحث العلمي لمنتجات المخابز، بأن الاستهلاك المنتظم لخبز الجاودار، يساعد على الوقاية من الأمراض وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا يؤدي إلى السمنة.

ونفت الخبيرة الادعاء بأن تناول الخبز هو سبب زيادة الوزن. وقالت "تناول قطعة من الخبز الأسود أو الجاودار على الفطور، لن تكتسب لا كيلوغرامات ولا حتى جرامات. قيمتها الغذائية منخفضة، الرغيف يحتوي على 250-500 سعر حراري".

وأوضحت أيضا أن محتوى الألياف الغذائية في الخبز المصنوع من دقيق الجاودار أعلى منه في الخضار والفواكه، وبروتينات الجاودار أكثر اكتمالا في تكوين الأحماض الأمينية، والحديد أكثر بثلاث مرات من لحم البقر، بحسب ما نقل موقع mskagency.

وقالت كوستيوتشينكو: "إن الاستهلاك المستمر لمثل هذه المنتجات يساهم في الحفاظ على الصحة والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض".

يذكر بأنه تم الإبلاغ سابقا أن الاستهلاك المتكرر للبيض يمكن أن يزيد من خطر الموت. الحقيقة أن هذا المنتج يحتوي على كمية كبيرة من الدهون والكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من المشاكل الصحية.

وحث العلماء على التوقف عن تناول البيض بشكل متكرر وخاصة صفار البيض.