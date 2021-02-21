باريس يعاني في الدوري الفرنسي ويبتعد خطوات عن الصراع على اللقب

تراجع باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثالث، في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد الخسارة 2-صفر على أرضه أمام موناكو، اليوم الأحد، وانتصار باقي المنافسين.

وبعد خمسة أيام من الفوز 4-1 في ضيافة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، افتقر بطل فرنسا للإبداع وبات يتأخر بأربع نقاط عن ليل المتصدر، الذي يملك 58 نقطة من 26 مباراة بعد فوزه 4-1 على لوريان اليوم أيضا.

وسجل موناكو صاحب المركز الرابع، الذي فاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات بالدوري، عن طريق سفيان ديوب وجويرمو ماريبان ليصبح على بُعد نقطتين من باريس سان جيرمان.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثاني وله 55 نقطة عقب الفوز 3-2 على بريست.

ولعب فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو دون المصابين نيمار وأنخيل دي ماريا، بينما جلس ماركو فيراتي في البداية على مقاعد البدلاء.

وعانى كيليان مبابي، الذي تألق وسجل ثلاثة أهداف في كامب نو يوم الثلاثاء الماضي، أمام دفاع موناكو القوي، وتقدم الفريق الزائر بهدف بعد مرور ست دقائق عن طريق ديوب.

وزاد سان جيرمان من قوة الضغط قبل الاستراحة، لكنه لم يسدد أي كرة خطيرة على المرمى.

🎙 Mauricio Pochettino : « Nous n'avons pas été assez bons et c'est pour ça que nous avons perdu le match. Nous devons travailler dur pour essayer de renverser ce type de situation. »#PSGASM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 21, 2021

وأضاف فريق المدرب نيكو كوفاتش الهدف الثاني بعد ست دقائق من الشوط الثاني، عندما سدد المدافع ماريبان من داخل منطقة الجزاء بعدما أخفق دفاع سان جيرمان في تشتيت كرة عرضية.

وشارك فيراتي بدلا من أندير هيريرا في الدقيقة 55، وترك لاعب الوسط الإيطالي تأثيرا بسيطا.

وقال فيراتي "هذه فرصة جديدة مهدرة في صراع اللقب. يجب أن ندرك وجود فرق قوية في فرنسا أيضا. لا يتعلق الأمر فقط بدوري الأبطال".

وفي وقت سابق من اليوم، ضمن ليل إنهاء الجولة في الصدارة بعد فوز مستحق على لوريان.

Une grosse déception 😔



Prochain rendez-vous en championnat samedi à Dijon 🗓#PSGASM pic.twitter.com/AYdPA608pt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 21, 2021

وتقدم ليل بعد 21 دقيقة بعدما سدد زكي شيليك كرة حولها المدافع أندرو جرافيلون بطريق الخطأ في مرماه، لكن لوريان تعادل بعد دقيقتين فقط بفضل تسديدة من جيروم إيرجو.

وأضاف جوزيه فونتي الهدف الثاني لفريق ليل قبل الاستراحة بسبع دقائق، ثم سجل جوناتان إيكوني الهدف الثالث قبل مرور ساعة من اللعب عن طريق ركلة حرة رائعة، ثم اختتم دوماجوي براداريتش الأهداف بتسديدة هائلة من حافة المنطقة في الوقت بدل الضائع.

وتقدم لانس، الصاعد حديثا، إلى المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعد فوزه 2-1 على ديجون متذيل الترتيب.