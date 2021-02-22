إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، يوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت بدر عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن نجلاء بدر أجرت مسحة طبية بعد فقدها حاسة الشم والتذوق للتأكد أنها مصابة بكوفيد-19.

وحصلت نجلاء بدر على إجازة صحية من تصوير مشاهدها داخل مسلسلي "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي ومسلسل "بين السما والأرض"، من أجل الالتزام بالعزل المنزلي والخضوع للبروتوكول العلاجي، وفقا لموقع "اليوم السبع".

كانت آخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وهيدي كريم ومحمد الشرنوبي.