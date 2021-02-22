حلاق ألماني يبيع أول حجز لقصة شعر بعد الحجر مقابل 422 يورو

باع صاحب محل حلاقة في بايرويت بألمانيا، أول حجز لقصة شعر منذ إغلاق صالونات الحلاقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 422 يورو.

وأغلقت ألمانيا صالونات الحلاقة والتجميل والمساج، اعتبارا من 16 ديسمبر 2020، كجزء من القيود المفروضة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني لمكافحة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وسيتم إعادة فتح صالونات مصففي الشعر اعتبارا من الأول من مارس/آذار.

ليقرر مصفف الشعر أندريس نوسيل، من باريويت بيع الحجز لأول قصة شعر بعد الافتتاح من خلال مزاد رتب له على موقع Ebay.

ونشر الإعلان في 10 فبراير/شباط، وكان العرض النهائي الذي قدمه في 20 فبراير أحد سكان المدينة هو 422 يورو. في الوقت نفسه، سترسل أموال الحلاقة، لدعم منظمتين عامتين، إحداهما تعمل في مشاريع لمساعدة الأطفال في ألمانيا وحول العالم.

يوم الأحد، كتب نوسيل على وسائل التواصل الاجتماعي أن المزاد مغلق. في الوقت نفسه، تم جمع 1310 يورو إضافية في شكل تبرعات.

وأضاف نوسيل، في منشور على "فيسبوك"، بأنه سيواصل حملته لجمع التبرعات في شهر مارس.