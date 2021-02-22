ثنائية رونالدو تعيد يوفنتوس إلى الواجهة أمام كروتوني.. صور

ودخل يوفنتوس اللقاء ببطء حتى تعامل أيقونته رونالدو مع تمريرة أليكس كروس العرضية في الدقيقة 38 وحولها برأسه إلى الشباك، ليضع فريق المدرب أندريا بيرلو في المقدمة.
وبدا رونالدو متعطشا للمزيد وأضاف هدفا ثانيا بالرأس قبل نهاية الشوط الأول، ليستعيد صدارة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا متقدما بهدف واحد على روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.
#JuveCrotone— JuventusFC (@juventusfc) February 22, 2021
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وأتيحت الفرص للاعب البالغ عمره 36 عاما لإكمال الثلاثية لكن ويستون ماكيني أضاف الهدف الثالث بتسديدة قوية قرب المرمى محرزا هدفه الرابع في المسابقة هذا الموسم في الدقيقة 66.
3 punti fondamentali per continuare il nostro cammino! @juventusfc pic.twitter.com/xdpzfTSdsb— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) February 22, 2021
والفوز هو الأول ليوفنتوس خلال أربع مباريات بجميع المسابقات، وقفز من المركز السادس إلى الثالث برصيد 45 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر إنتر وتتبقى مباراة ليوفنتوس.
ويبقى كروتوني في قاع الجدول برصيد 12 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.
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