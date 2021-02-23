"من حفرة جيزيرو"... أول فيديو في التاريخ من كوكب المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الفيديو الأكثر دقة والأفضل في تاريخ الفضاء من كوكب المريخ، في مشاهد تعتبر الأولى من نوعها توثق الكوكب الأحمر.

وشاركت "ناسا" على موقعها الإلكتروني الرسمي، التفاصيل الكاملة التي وثقت عملية هبوط مركبتها الجوالة "بيرسفيرانس" على كوكب المريخ.

وقالت الوكالة في بيانها، إن المركبة الجوالة سجلت اللقطات الحقيقية الأولى للحظات هبوطها على كوكب المريخ، وتحديدا في حفرة "جيزيرو" في المريخ بتاريخ 3 فبراير/شباط.

وتشمل المشاهد لقطات مسجلة من كاميرا في أعلى المركبة، حيث تظهر المظلات المفتوحة، التي كبحت من سرعة هبوط المركبة الطائرة الحاملة للمركبة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.

أما الكاميرا الثانية، فالتقطت مشاهد من أسفل المركبة الجوالة، حيث يظهر في الفيديو لحظات اقتراب المركبة من سطح المريخ واهتزاز "مرجحة" المركبة الناتج عن كبح المظلات، حيث تهبط بسرعة معتدلة إلى لحظة وصولها لأرض المريخ حيث يتطاير الغبار الناتج عن مراوح المركبة الطائرة التي حملت المركبة الجوالة على متنها.

وتظهر في اللقطة الأخيرة لحظة انفصال المركبة الطائرة عن المركبة الجوالة، حيث سمعت الاحتفالات في مقر المراقبة التابع لـ"ناسا".