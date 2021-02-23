أغرب مشهد في تاريخ الكرة... خطأ فادح من الحكم يغير مجرى مباراة... فيديو

تسبب خطأ كبير، غير مقصود، ارتكبه أحد الحكام في أحدى مباريات الدوري المكسيكي بتغيير مجرى المباراة وحدوث أزمة في الملعب.

قام حكم مباراة بين فريقي "كروز أزول" وضيفه "تولوكا" في الدوري المكسيكي، يوم الأحد الماضي، بحركة خاطئة تسببت بحدوث مشكلة كبيرة كادت أن تغير مجرى المباراة ونتيجتها.

ومنع الحكم حدوث هدف محقق بعدما حرم فريق "كروز أزول" من أحد التسديدات نتيجة سوء تمركزه في الملعب (داخل منطقة الـ 18) في مشهد اعتبر من أندر المشاهد في تاريخ الكرة.

وبسحب موقع "الإمارات اليوم"، تداول ناشطون بشكل واسع فيديو يظهر هجمة نفذها فريق "كروز أزول" الذي كان قد سجل هدفين ويبحث عن الثالث.

وسدد مهاجمه كرة قوية مرتدة من العارضة، حيث كان الطريق أمامها سالكا نحو الشباك، لكن المفاجأة كانت بتواجد الحكم بشكل مباشر أمام الكرة، ما تسبب بخروج الكرة عن مسارها إلى خارج الشباك وخسارة الهدف.

وبدا الحكم مرتبكا للحظات بسبب الموقف، لكنه اضطر لتطبيق القانون بعدم احتساب الهدف، ما جعل لاعبي الفريق يشعرون بغضب شديد.

الحكم انقذ فريق تولوكا من هدف ثالث 😅



كروز ازول ٣-٢ تولوكا

pic.twitter.com/NhJac3x0JB — محمد النمير (@MohamedAlnumair) February 21, 2021

ازاد الضغط على الحكم بعدما سجل الفريق الخصم هدفين متتاليين ليعادل نتيجة المباراة، لكن فريق "كروز أوزيل"، انقذ نفسه باللحظات الأخيرة بتسديد هدف ثالث، وحسم نتيجة المباراة ليخرج الحكم من موقف كان من الممكن أن يغير مسار اللعب.