دولة جديدة تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) إن وزارة الصحة في غويانا سجلت لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء، 23 فبراير/شباط:

"يعلن الصندوق تسجيل لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي من قبل وزارة الصحة في جمهورية غويانا... تم التسجيل كجزء من إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ ".

"سبوتنيك V" هو واحد من أفضل ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.

وجاء في كلمة كيريل ديميترييف رئيس الصندوق: "تواصل دول أمريكا الجنوبية إظهار اهتمام كبير بلقاح "سبوتنيك V"، واليوم نعلن عن تسجيل الدواء في غويانا. "سبوتنيك V" مسجل بالفعل في 33 دولة ويقدم مساهمة مهمة في المكافحة العالمية ضد الوباء".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19". تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية، في الخامس أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه. و أفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمرض "كوفيد-19" حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.