مستشار السيسي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة بالقناة الأولى المصرية، إن الإبراشي يُعد صديقا عزيزا، وأنا مُتابع لحالته باستمرار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن حالة الإعلامي المصري الصحية تحسنت كثيرًا جدًا، لكنه لا زال يعاني من بعض المشكلات البسيطة من مضاعفات المرض.

وأشار تاج الدين إلى أن الإبراشي تخطى الحالة الحرجة، وسيعود قريبا إلي برنامجه، موضحا: "فيه بعض التداعيات البسيطة نتيجة إصابته ربنا يكرمه ويعديها بالسلامة".

كان وائل الإبراشي، أعلن إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه لبرنامج التاسعة وأبرزها الكحة على الهواء.