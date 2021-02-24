خبير طقس سعودي يحذر من "الزائر القطبي"

حذر خبير طقس سعودي، من "الزائر القطبي"، الذي يضرب مناطق الشمال من المملكة.

وقال خبير الطقس حسن كراني، إن الزائر القطبي يطرق الأبواب، ومع صباح اليوم يغطي الشمال، ويمتد على سواحل تبوك، وجنوبا حتى أجواء العروس مع نهاية اليوم حتى صباح الخميس، وعلى المدينة المنوّرة، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وتابع "يتحرك الزائر القطبي بعد ذلك على الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة على العاصمة، مؤدياً إلى "صقيع، تجمّد مياه، ضباب، انعدام رؤية، نشاط رياح، حرارة صفرية على الشمال".

وكانت مرتفعات جبال اللوز وعلقان والظهر، في منطقة تبوك، في السعودية، شهدت وصول الزائر القطبي، يوم الجمعة الماضي.

وزينت الثلوج تلك المرتفعات، بسبب الزائر القطبي، والذي جعلها مقصدا سياحيا على مستوى المملكة، بحسب ما نشره موقع "عاجل" السعودي.

ونقلت فضائية "الإخبارية السعودية"، عن الراصد الجوي خالد الزعاق، قوله "اليوم يسمونه الزائر القطبي، وسمي بذلك لأنه يأتينا محمولا عبر الرياح القطبية، وعادةً لا تأتي هذه الموجات إلا في موسمي الشبط والعقارب".