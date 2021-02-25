مغني الراب مروان بابلو يتراجع عن الاعتزال ويعود بـ"غابة"

تراجع مغني الراب المصري، مروان بابلو، عن قرار اعتزال الغناء، وذلك بعد أن أعلن اعتزاله في مارس/آذار الماضي لأسباب شخصية، على حد تعبيره.

وقالت صحيفة "الوطن" إن بابلو بعد أن تراجع عن الاعتزال طرح أغنية جديدة عبر يوتيوب، بعنوان "غابة".

يشار إلى أن بابلو مطرب مصري يغني بطريقة الراب، ويعرف بأنه عراب الراب، وهو من محافظة الإسكندرية، ويعتبر من أحد أهم أصوات للجيل الجديد من مطربي موسيقى الراب و"الهيب هوب" في مصر.

وكان بابلو قد أعلن اعتزاله نهائيا، والابتعاد عن مجال الغناء، في مارس الماضي، وطلب من محبيه ألا يحاولوا أن يثنوه عن قراره.

وجاء اعتزال بابلو رغم النجاح الكبير الذي حققه في أغاني "الأندر غرواند"، مؤكدا في رسالة لجمهوره عبر خاصية "إستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام، توقفه عن الغناء رسميا، بعد انتهائه من الحفلات التي وقع عليها فعليا.

وكتب مروان بابلو: "أنا هوقف مزيكا لأسباب شخصية، شكرا لكل الناس اللي دعمتني.. آخر حاجة هتشوفوني فيها الحفلات اللي متفق عليها، وبعد الحفلات ماتخلص مش هكون موجود".