صحيفة: بورات يقرر التوقف عن تغيير مظهره في المشاريع المستقبلية بعد اشتباكه مع أنصار ترامب

أعلن الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، المعروف بتصويره لمغني الراب علي جي إكس والصحفي الكازاخستاني بورات، أنه سيتوقف عن تغيير مظهره في المشاريع المستقبلية.

وفقا للممثل، بدأ الخوف على حياته بعد أن طارده أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة Three Percenters في مجموعة من المشاهد الاستفزازية في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير The Times.

لأكثر من عقدين من الزمن، سمح الشعر المستعار والأزياء والمكياج لساشا بارون كوهين بالتسلل وإحراج المؤسسة الغربية. لكن الممثل الكوميدي البريطاني، المشهور بشخصيتيه بورات وعلي جي، يعتزم التخلص من ارتداء الملابس، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال الممثل البالغ من العمر 49 عاما إنه بدأ يخشى على حياته بعد اشتباكه مع مؤيدين مسلحين لدونالد ترامب من المجموعة اليمينية في تجمع حاشد في الولايات المتحدة.

أثار بارون كوهين استياءهم بإجبارهم على الغناء معه أغنية عنصرية لفيلمه بورات الثاني العام الماضي. "في مرحلة ما ، نفذ حظك. ولذا لا أريد أن أفعل هذا مرة أخرى. لا أستطيع ، "اعترف لإذاعة NPR.

مضيفا: "أتذكر كيف ارتديت سترة واقية من الرصاص قبل تصوير هذا المشهد، ونظرت في المرآة في فندق قريب، وأتذكر أنني سألت خبيرة المكياج، هل تعتقد أنني سأطلق النار اليوم؟ " فقالت لي: "لا ، لا ، لا ، لا". قلت: لماذا أرتدي سترة واقية من الرصاص إذن؟ وشارك الممثل ذكرياته ولم يستطع الرد علي أي شيء".

في وقت سابق، نشر بارون كوهين مقطع فيديو للحادث على الإنترنت، يوضح كيف يغادر المسرح بسرعة ويغوص في شاحنة انتظار قريبة. ثم يهاجمه بعض المتظاهرين الذين يجبرونه على الابتعاد عن الشخصية والإمساك بالباب لمنعهم من اقتحام السيارة.

قال بارون كوهين: "لقد صنعنا هذا الفيلم لأن حكومة غير أخلاقية كانت في السلطة". كان علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإلهام الناس للتصويت وتذكيرهم قبل الانتخابات بأن الحكومة كانت غير أخلاقية. استخدم شخصيته، الصحفي التلفزيوني الكازاخستاني بورات ساغدييف، وهو ضيق الأفق معاد للسامية ومتحيز جنسيا، لفضح التعصب الأمريكي وكراهية الأجانب والتمييز على أساس الجنس".

تم ترشيح البارون كوهين لجائزة غولدن غلوب عن دوره في فيلم Borat II ، حسبما ذكرت الصحيفة.