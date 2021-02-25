أمريكي يقتل جارته ويطهو "قلبها" مع البطاطس لطرد الشياطين من المنزل.. صور

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن جريمة قتل بشعة، نفذها مواطن أمريكي في ولاية أوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اعترف لورنس بول أندرسون (42 عاما)، بأنه قتل عمه وابنة الأخير وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح، في التاسع من فبراير/شباط، في تشيكاشا قرب أوكلاهوما سيتي، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

A man in the United States' Oklahoma has killed a woman neighbour and cut out her heart before cooking it with potatoes. He fed it to the woman's family to release the demons.#newsmakhani #news #unitedstates #okhlahoma #murder pic.twitter.com/pijNeXCvAA — News Makhani (@NewsMakhani) February 25, 2021

وأضافت الصحيفة أن "لورنس قتل في بادئ الأمر الجارة أندريا لين بلانكنشيب (41 عاما)، وقطع قلبها قبل التوجه إلى عمه ليون باي (67 عاما) لطهو القلب وتقديمه له ولزوجته وابنتهما أثناء زيارة لهم خلال النهار".

وجاء في طلب مذكرة التفتيش المقدم من الشرطة للقضاء، أن "المشتبه به أحضر القلب وطهاه مع البطاطس لتقديمه للعائلة لطرد الوحوش التي تسكن البيت"، بحسب الصحيفة.

I feel the need to warn people that this story is horrific.https://t.co/AAnnkpgEkn — Don Mecoy (@Mecoy) February 22, 2021

وبعد رفض العائلة تناول القلب، عمد أندرسون إلى طعنهم، فقتل عمه وجرح زوجة الأخير وابنتهما، لكن الأخيرة ما لبثت أن فارقت الحياة في سيارة الإسعاف متأثرة بإصابتها.

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات عند تنفيذ جريمته، فيما لم تحدد الدوافع بعد.

Chickasha double-murder now a triple-murder, investigators believe suspect killed another woman on same street | https://t.co/RP38e7lddl Oklahoma City



41-year-old Andrea Blankenship https://t.co/CWtgOZPb4N — Counting Dead Women USA (@Count_WomenUSA) February 18, 2021

وكان أندرسون يعيش مع عمه وزوجة عمه، منذ تخفيف حاكم أوكلاهوما في يونيو/حزيران 2020 آخر عقوبة سجن صادرة في حقه.

وهذه ليست الإدانة الأولى لأندرسون، إذ سبق أن أدين سنة 2006 بتهمة حيازة مخدرات، وفي 2012 بتهمة توزيع مخدرات، وحُكم عليه في 2017 بالسجن 20 عاما بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية.

وخلال محاكمته الأخيرة، أكد للقاضي أنه "يُعالج من حالة اضطراب نفسي".