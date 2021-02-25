مواطن سعودي ينشر فيديو يشتم فيه رجال الشرطة... والأمن يلقي القبض عليه

ألقت شرطة السعودية، اليوم الخميس، القبض على مواطن وثق إساءته اللفظية للشرطة في مقطع فيديو ونشره.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، سجل المواطن مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الشرطة، على طريق "النعيرية – حفر الباطن" بعبارات غير لائقة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للموقع، نشرت شرطة المنطقة الشرقية، فيديو عبر حساب "سناب الداخلية"، قالت فيه، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول لمواطن يتلفظ على رجال الأمن بعد استيقافه لعدم وجود لوحات على مركبته، فقد تم تحديد هويته.

وأوضحت الشرطة، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.