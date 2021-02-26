مخاطر وفوائد قيلولة النهار من وجهة نظر علمية

أظهرت العديد من الأبحاث وجود علاقة بين قلة النوم والعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والاكتئاب.

كما أظهرت الدراسات أن أحد الحلول المهمة لمثل هذه المشاكل يتمثل بقيلولة قصيرة.

"قيلولة الهدوء" الذكية

في عام 2015، أجرى علماء النفس من جامعة ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية) دراسة على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا. وقد لاحظوا أن أولئك الذين لديهم الفرصة لأخذ قيلولة قصيرة أثناء يوم العمل، في المتوسط​​، لديهم إنتاجية عمل أعلى. كما أنهم يؤدون أداء أفضل في المهام ويظهرون المزيد من المثابرة في إيجاد الحلول.

قرر الباحثون أن الاستراحة القصيرة للقيلولة لها تأثير إيجابي على الحالة العاطفية والأداء. بالنسبة لأصحاب العمل، يعد هذا عاملا مهما.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko لماذا يتحدث الأشخاص أثناء النوم

قال ميخائيل بوليكتوف، الأستاذ المساعد في قسم أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب في جامعة سيتشينوف، لـ"سبوتنيك": "أظهرت الدراسات أن القيلولة لها تأثير جيد على وظائف المخ تم إجراؤها أكثر من مرة. وفي بعض التجارب، زاد الأشخاص من إنتاجية العمل عن طريق تحسين جوانب مختلفة من النشاط العقلي - الانتباه والحفظ والتعلم وخصائص أخرى. عندما ننام، يتم استعادة الوظائف المعرفية المزعومة. يشعر الشخص بهذا كل صباح وبدرجة أقل بعد قيلولة".

وأضاف بوليكتوف بأن مدة القيلولة لا يجب أن تكون أكثر من 30 دقيقة: "عندما تتجاوز مدة القيلولة الـ30 دقيقة، فإن مؤشرات وظائفهم المعرفية، على العكس من ذلك، تنخفض. بعد نصف ساعة، يتعمق النوم لدرجة أنه من الصعب الخروج منه - وهذا ما يسمى التأثير من القصور الذاتي. وبناء على ذلك، فإن الذاكرة والانتباه لا يعملان بشكل أفضل، ولكن أسوأ مما كان عليه قبل النوم".

القيلولة قد تنذر بمرض خطير

يقول ألكسندر كالينكين، رئيس مركز طب النوم في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، وهو خبير في الجمعية الأوروبية لباحث النوم (ESRS): "إن القيلولة القصيرة تعمل على تحسين الوظائف الإدراكية، ولكن في الأشخاص الأصحاء".

مضيفا: "النوم أثناء النهار مفيد، ولكن غالبا ما تكون الرغبة في أخذ قيلولة أثناء النهار أحد أعراض اضطراب النوم الليلي. بالطبع، بعد "قيلولة" قصيرة في مثل هؤلاء المرضى، تتعزز قدراتهم العقلية لفترة وجيزة. ولكن من وجهة نظر علمية، هذا فقط أسوأ بالنسبة لهم".

وبحسب الخبير، إذا كان الشخص البالغ ينام ليلاً من سبع إلى تسع ساعات، فإنه لا يحتاج إلى نوم إضافي أثناء النهار. قد تشير الرغبة في الحصول على قيلولة في هذه الحالة إلى مشاكل صحية خطيرة.

يتابع الخبير: "هذا يرجع عادة إلى تشتت النوم بسبب الاضطرابات الأكثر شيوعًا - الشخير، توقف التنفس (ما يسمى بانقطاع النفس)، متلازمة تململ الساقين والعديد من الأنواع الأخرى. الآن هناك أكثر من 80 نوعًا موصوفًا". النوم، والتنبؤ بمثل هذه الانحرافات ضعيف. وعلى وجه الخصوص، فقد ثبت أن انقطاع النفس يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب. وهذا عامل في تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية في الليل، وارتفاع مخاطر السرطان، النعاس أثناء النهار هو - في الواقع - علامة على كتلة الأمراض: من داء السكري إلى اضطرابات الاكتئاب".

وباء الحرمان من النوم

على مدار المئة عام الماضية، بدأ الناس ينامون أقل من ساعتين في المتوسط​​، وفي المدن الكبرى، فإنهم مقيدون تماما بست ساعات في اليوم كحد أقصى.

ووفقا لشركة IPSOS الاجتماعية ، يحصل 49 في المئة فقط من سكان العالم على قسط كاف من النوم. الهنود يفعلون ما هو أفضل: 68% ينامون وقتا كافيا الأسوأ في الإحصائية هم مواطنو كوريا الجنوبية: 35 في المئة فقط لا يشتكون من قلة النوم.

وقال كالينكين، تتفق هذه الإحصائية مع ما توصل له الباحثون.

ويعتقد أن الحرمان من النوم على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حدوث عدد كبير من الأمراض، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان والسكري. التعويض عن النوم الليلي بنوم قصير أثناء النهار هو أحد الحلول لهذه المشكلة. لكن، بالطبع، من الناحية المثالية، يكون جميع البالغين أفضل حالا في الحصول على نوم جيد ليلاً - سبع ساعات على الأقل.