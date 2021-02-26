تسجيل
08:25 GMT26 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فوائد النوم أثناء العمل

    مخاطر وفوائد قيلولة النهار من وجهة نظر علمية

    © CC0 / pixabay
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103650/65/1036506593_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_20fc9ae25168b853d991dc2e4ba5c3b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202102261048216120-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/

    أظهرت العديد من الأبحاث وجود علاقة بين قلة النوم والعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والاكتئاب.

    كما أظهرت الدراسات أن أحد الحلول المهمة لمثل هذه المشاكل يتمثل بقيلولة قصيرة.

    "قيلولة الهدوء" الذكية

    في عام 2015، أجرى علماء النفس من جامعة ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية) دراسة على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا. وقد لاحظوا أن أولئك الذين لديهم الفرصة لأخذ قيلولة قصيرة أثناء يوم العمل، في المتوسط​​، لديهم إنتاجية عمل أعلى. كما أنهم يؤدون أداء أفضل في المهام ويظهرون المزيد من المثابرة في إيجاد الحلول.

    قرر الباحثون أن الاستراحة القصيرة للقيلولة لها تأثير إيجابي على الحالة العاطفية والأداء. بالنسبة لأصحاب العمل، يعد هذا عاملا مهما.

    النوم النهاري
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    لماذا يتحدث الأشخاص أثناء النوم
    تأثير القيلولة

    قال ميخائيل بوليكتوف، الأستاذ المساعد في قسم أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب في جامعة سيتشينوف، لـ"سبوتنيك": "أظهرت الدراسات أن القيلولة لها تأثير جيد على وظائف المخ تم إجراؤها أكثر من مرة. وفي بعض التجارب، زاد الأشخاص من إنتاجية العمل عن طريق تحسين جوانب مختلفة من النشاط العقلي - الانتباه والحفظ والتعلم وخصائص أخرى. عندما ننام، يتم استعادة الوظائف المعرفية المزعومة. يشعر الشخص بهذا كل صباح وبدرجة أقل بعد قيلولة".

    وأضاف بوليكتوف بأن مدة القيلولة لا يجب أن تكون أكثر من 30 دقيقة: "عندما تتجاوز مدة القيلولة الـ30 دقيقة، فإن مؤشرات وظائفهم المعرفية، على العكس من ذلك، تنخفض. بعد نصف ساعة، يتعمق النوم لدرجة أنه من الصعب الخروج منه - وهذا ما يسمى التأثير من القصور الذاتي. وبناء على ذلك، فإن الذاكرة والانتباه لا يعملان بشكل أفضل، ولكن أسوأ مما كان عليه قبل النوم".

    القيلولة قد تنذر بمرض خطير

    يقول ألكسندر كالينكين، رئيس مركز طب النوم في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، وهو خبير في الجمعية الأوروبية لباحث النوم (ESRS): "إن القيلولة القصيرة تعمل على تحسين الوظائف الإدراكية، ولكن في الأشخاص الأصحاء".

    مضيفا: "النوم أثناء النهار مفيد، ولكن غالبا ما تكون الرغبة في أخذ قيلولة أثناء النهار أحد أعراض اضطراب النوم الليلي. بالطبع، بعد "قيلولة" قصيرة في مثل هؤلاء المرضى، تتعزز قدراتهم العقلية لفترة وجيزة. ولكن من وجهة نظر علمية، هذا فقط أسوأ بالنسبة لهم".

    وبحسب الخبير، إذا كان الشخص البالغ ينام ليلاً من سبع إلى تسع ساعات، فإنه لا يحتاج إلى نوم إضافي أثناء النهار. قد تشير الرغبة في الحصول على قيلولة في هذه الحالة إلى مشاكل صحية خطيرة.

    يتابع الخبير: "هذا يرجع عادة إلى تشتت النوم بسبب الاضطرابات الأكثر شيوعًا - الشخير، توقف التنفس (ما يسمى بانقطاع النفس)، متلازمة تململ الساقين والعديد من الأنواع الأخرى. الآن هناك أكثر من 80 نوعًا موصوفًا". النوم، والتنبؤ بمثل هذه الانحرافات ضعيف. وعلى وجه الخصوص، فقد ثبت أن انقطاع النفس يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب. وهذا عامل في تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية في الليل، وارتفاع مخاطر السرطان، النعاس أثناء النهار هو - في الواقع - علامة على كتلة الأمراض: من داء السكري إلى اضطرابات الاكتئاب".

    وباء الحرمان من النوم

    على مدار المئة عام الماضية، بدأ الناس ينامون أقل من ساعتين في المتوسط​​، وفي المدن الكبرى، فإنهم مقيدون تماما بست ساعات في اليوم كحد أقصى.

    ووفقا لشركة IPSOS الاجتماعية ، يحصل 49 في المئة فقط من سكان العالم على قسط كاف من النوم. الهنود يفعلون ما هو أفضل: 68% ينامون وقتا كافيا الأسوأ في الإحصائية هم مواطنو كوريا الجنوبية: 35 في المئة فقط لا يشتكون من قلة النوم.

    وقال كالينكين، تتفق هذه الإحصائية مع ما توصل له الباحثون.

    ويعتقد أن الحرمان من النوم على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حدوث عدد كبير من الأمراض، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان والسكري. التعويض عن النوم الليلي بنوم قصير أثناء النهار هو أحد الحلول لهذه المشكلة. لكن، بالطبع، من الناحية المثالية، يكون جميع البالغين أفضل حالا في الحصول على نوم جيد ليلاً - سبع ساعات على الأقل.

    انظر أيضا:

    أفضل 9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل النوم
    5 أم 7… كم عدد ساعات النوم المثالي يوميا؟
    الكلمات الدلالية:
    العمل, القيلولة, النوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    القط لاري يرتدي ربطة عنق بألوان علم بريطانيا يجلس على كرسي في مكتب 10 داونينغ ستريت، بمناسبة الاحتفالات قبيل الزفاف الملكي الأمير البريطاني ويليام وكيت ميدلتون، إنجلترا 28 أبريل 2011
    لن أرحل... القط لاري يحتفل بمرور 10 سنوات كرئيس صائدي الفئران للحكومة البريطانية
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021
    أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك