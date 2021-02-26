بعد شائعة وفاته... تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

أعلنت إيمان، ابنة الفنان المصري يوسف شعبان، تطورات جديدة بشأن حالة والدها الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إيمان إن حالة والدها الصحية تدهورت، وتم حجزه داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة إثر معاناته من فيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أن والدها يوسف شعبان فقد الوعي وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث طالبت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وأعربت إيمان عن استيائها من الأنباء التي يتم تداولها من حين لآخر عن وفاته.

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، يوسف شعبان، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت مجلة "سيدتي"، عن مصدر مقرب، قوله إن "الفنان المصري نقل فور تأكيد الإصابة إلى مستشفى خاص للعزل في الدقي، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة وتدهورت حالته هناك بشدة، ما أجبر زوجته على نقله إلى مستشفى آخر في حي العجوزة، وبعدها بدأت حالته الصحية في الاستقرار".

وحسب المصدر: "لم يتم حجز يوسف شعبان في غرفة العناية المركزة، ولا يخضع للتنفس الصناعي، وتم حجزه في غرفة عزل عادية، مع بدء العلاج بالبروتوكول المتبع، ومن المنتظر أن يخضع خلال ساعات لفحص شامل بمعرفة فريق طبي متكامل، لكتابة تقرير عن حالته الصحية".