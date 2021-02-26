الكويت... وفاة بطل الراليات صلاح العيدان

توفي بطل الراليات الكويتي صلاح العيدان، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن العيدان غادر البلاد، في وقت سابق، في رحلة علاجية، إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، أدخل المستشفى على أثرها.

بطل الراليات #صلاح_العيدان.. في ذمة الله



• «القبس» التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة الراحل بخالص التعازيhttps://t.co/v6cYUFVOAA — القبس (@alqabas) February 26, 2021

يشار إلى أن العيدان كان قد شارك في العديد من السباقات الدولية، ومثل الكويت في أكثر من محفل عالمي.

وحقق العيدان لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات في العام 2015.