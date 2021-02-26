بريطانيا... دكتور في الرياضيات يستعين بـ "تويتر" لحل واجب ابنته المنزلي

وطلب ييتس من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مساعدته في حل واجب ابنته المنزلي، حول وجود زاويتين قائمتين لنصف الدائرة أم لا، مع توضيح الإجابة، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ييتس: "بأنه لم يستطع العثور بشكل مستقل على الإجابة الصحيحة للمشكلة وطلب المساعدة من مستخدمي الشبكات الاجتماعية".

This was my daughter’s (7) maths homework on Monday. Can someone help me out with the answer? pic.twitter.com/89wcUc8dlr — Kit Yates (@Kit_Yates_Maths) February 24, 2021

حيث يظهر في الصورة نصف دائرة والمطلوب هو الإجابة بـ "صحيح أم خطأ؟ حول نصف الدائرة إذا كان لها زاويتان قائمتان، مع شرح الإجابة".

واشتكى ييتس قائلا: "أنا لا أمزح، لا أعرف بجدية كيف أخبرها بالإجابة".

وقد أوضح ييتس بأنه فنيا، يوجد لنصف الدائرة زاويتين قائمتين إذا أخذنا في الاعتبار موضع الظلال عند الزاوية، لكنه ليس متأكدا من الإجابة الصحيحة التي يقدمها لابنته في هذا السن.

وفي وقت لاحق، نشر ييتس الحل "الصحيح"، وقال: "إن نصف الدائرة ليس لها زوايا قائمة".

Not sure if you’ve seen this document but the question seems to be from here. I’m not a mathematician but I guess from the replies you’ve had there’s a difference between the answer for this learning stage and the correct answer 🤷🏻‍♀️https://t.co/jzeux8l2bo pic.twitter.com/K4PSeSCid7 — Just Me and the Sky 💙 (@JustMeAndTheSky) February 24, 2021

كما قال ييتس إنه يمكن دراسة هذا السؤال لاحقا، هذا ليس الخيار الأفضل بالنسبة للأطفال في سن السابعة".

وقال ييتس: "إنه ليس لديه شكوى بشأن معلمة ابنته، كما وعد بتحليل المشكلة مع طلابه في حجرة الدراسة بالجامعة".