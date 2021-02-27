نجوم مصر يمسكون بيد محمد منير... صورة تختصر الكثير

شاركت النجمة المصرية، إلهام شاهين، على حسابها في "إنستغرام" صورة من زيارة قامت بها مع عدد من نجوم مصر إلى منزل النجم محمد منير.

ويظهر في الصورة، الفنانون، ليلى علوي وسميرة سعيد، بالإضافة إلى شقيقها أمير، بحسب مجلة "لها"، المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

و قالت إلهام شاهين تعليقا على الصورة التي تختصر الكثير من الحب، حيث أمسك الفنانون بأيدي بعضهم بعضا، وكتبت باللهجة العامية المصرية: "بحب أصدقائي وصديقاتي من كل قلبي وبفرح لما نتجمع، يارب دايماً يجمعنا في أوقات حلوة، الكينج محمد منير منور الدنيا كلها وربنا يعطيك الصحة وتسعدنا دايما بفنك الجميل"

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وأضافت شاهين في تعليقها: "أما الجميلات القمرات صديقاتي وزميلاتي فى برج الجدى.. ليلى علوي وسميرة سعيد .. فعلا أطيب وأنقى وأجدع صديقات.. ربنا يخلينا كلنا لبعض.. وأمير حبيب قلبي، أنا بحبكم كلكم وبتمنالكم كل الخير من كل قلبي يارب كلكم دايما ناجحين وفرحانين وفى أحسن صحة .. وربنا يحميكم من كل شر حبايبي".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

وبحسب المجلة، يعتبر هذا الظهور الأول للنجم العربي محمد منير عقب الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد إعلانه إحياء حفل في فلسطين.