صحيفة تكشف توجهات ميسي بخصوص البقاء في برشلونة

حتى أن النجم قدم طلب نقل تم رفضه لاحقًا من قبل النادي. ويبدو أن الوضع قد تحسن تحت قيادة المدرب الجديد، لكن الشائعات حول رحيل ميسي مستمرة بلا هوادة.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية" نقلاً عن مصدر مقرب من النادي أن ليونيل ميسي أكثر انفتاحًا بشأن فكرة البقاء في برشلونة. د

وبحسب الموقع فإن المقربين من ميسي لم يستبعدوا هذا الخيار. وكتبت "ماركا" أن عقد الرياضي مع برشلونة الذي تبلغ قيمته أكثر من نصف مليار دولار ليس حافزًا للبقاء في الـ "كامب نو"، لأن الأرجنتيني لم يكن مدفوعًا بالمال أبدًا.

لم يطلب ميسي مطلقًا من رؤساء النادي منحه راتبًا ضخمًا بحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، وكتبت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة هم من عرضوا عليه مثل هذه الصفقة.

وبحسب "ماركا"، فإن الرياضي يريد أن يكون جزءًا من مشروع قوي يفوز بالألقاب، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تمديد عقده مع برشلونة. وبحسب ما ورد لم يتلق والد الرياضي خورخي، وهو أيضًا وكيل أعماله، أي عروض.

يعتبر كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المرشحان المفضلان في السباق لانتزاع الرياضي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، على الرغم من أن أندية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس يقال إنها حريصة للغاية على شراء اللاعب.

في السابق ، قال ميسي إنه لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله في كامب نو حتى يجري محادثة مع رئيس النادي الجديد. ستجرى انتخابات رئيس برشلونة الجديد في 7 مارس.