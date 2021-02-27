أم ترمي بأطفالها من الطابق الثالث لإنقاذهم من ألسنة النيران... فيديو

ألقت أم بأطفالها الأربعة من نافذة منزلها بإسطنبول، في محاولة يائسة لإنقاذ حياتهم من ألسنة النيران التي التهمت المنزل.

تداول مستخدمون بشكل واسع مشاهد مخيفة وثقت لحظات قيام أم برمي أطفالها الأربعة من نافذة المنزل في الطابق الثالث بعد اشتعال النيران في البناء.

ويظهر في الفيديو تجمع حشود من المواطنين أسفل البناء، الذين قاموا بشكل جماعي بإنقاذ الأطفال باتباع الطريقة التقليدية، عن طريق تشكيل فريق واستخدام قطعة قماشية كبيرة ليسقط عليها الأطفال.

Video shows the moment a mother threw her four children from the window of her third-floor apartment in the Turkish city of #Istanbul in an attempt to save their lives after they caught fire! pic.twitter.com/RwXu6YwJ2y — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) February 26, 2021

ونجح المواطنون بإنقاذ الأطفال حيث سقطوا داخل قطعة القماش، وسعمت أصوات التصفيق بعد سقوط أحد الأطفال في مؤشر على نجاح عملية الإنقاذ.

وبحسب المنشور الذي شاركه الصحفي، أحمد الغوباري، على صفحه في "تويتر"، سجلت اللقطات في مدينة إسطنبول التركية.