حدث نادر وغريب... وهم بصري يحول شلالا لحمم بركانية منصهرة... صور وفيديو

يتسبب غروب الشمس في وقت محدد من العام بحدوث ظاهرة غريبة ونادرة جدا تستمر لمدة زمنية قصرة لا تتعدى الدقائق في هذه الفترة من كل عام.

تتقاطع أشعة شمس الغروب مع مياه شلالات "يوسمايت" الوطنية في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية، لتحدث خدعة بصرية نادرة ووحيدة في العالم، حيث يتحول الشلال إلى ما يشبه الحمم البركانية منصهرة.

وبحسب "سي إن إن" يحدث هذا الوهم البصري لبضعة أيام فقط من كل شهر فبراير/ شباط من كل عام، في حال توفر الظروف الجوية المناسبة، ويستمر لبضعة دقائق فقط.

ويسقط الشلال من أعلى جرف صخري شاهق يقدر ارتفاعه بحوالي ألفي قدم، بداخل حفرة عميقة جدا، ما يزيد من سحر الظاهرة.

For a short time in February -- if the conditions are perfect -- Horsetail Fall @YosemiteNPS glows a brilliant orange. It's a phenomenon that happens when the sunset hits the waterfall at the perfect angle. Pic courtesy of Daniel Berson #California #Firefall pic.twitter.com/NTulxT5aHQ — US Department of the Interior (@Interior) February 21, 2021

ويجذب مشهد النادر لمياه الحمم البركانية الحمراء الغريبة آلاف المصورين من جمع أنحاء البلاد، بعدف انتظار لحظات تقاطع أشعة الشمس مع المياه المتساقطة لالتقاط صور جميلة لهذه الظاهرة.