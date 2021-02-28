مركز "فيكتور" ينفي أهمية مستويات الأجسام المضادة للحماية من "كوفيد 19"

قالت تاتيانا نيبومنياشيخ، نائبة مدير عام مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، إن المستوى العالي من الأجسام المضادة لا يضمن الحماية الفعالة ضد مرض "كوفيد 19".

ونوهت نيبومنياشيخ إلى أن "التحفيز المفرط للمناعة ليس فعالا بشكل كبير، بل يجب أن يكون هناك مستويات محددة وكافية من الأجسام المضادة وعناصر أخرى في جهاز المناعة، حتى تتمكن هذه العناصر مجتمعة من توفير الحماية ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشارت ممثلة مركز "فيكتور" إلى أن لقاح "EpiVacCorona" الذي طوره المركز يحفز إنتاج الأجسام المضادة فقط اللازمة للحماية من مرض "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، قال طبيب الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لا تدوم مدى الحياة وتختفي بعد بضعة أشهر.

وفقًا للطبيب، تعتمد الاستجابة المناعية الإضافية على ما إذا كان الشخص قد شكل خلايا ذاكرة تساعد في إطلاق رد فعل للدفاع عن الجسم.

وقال تيماكوف: "إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لا تستمر مدى الحياة، بل تختفي بعد بضعة أشهر، ثم يتوقف الأمر كله على نوع المناعة التي يتمتع بها الشخص وكيف تتشكل استجابة الخلايا التائية لديه".