قطة تهاجم كابتن طائرة عربية أثناء تحليقها بين أفريقيا والخليج... صور

فاجأت قطة صغيرة طاقم طائرة عربية أثناء تحليقها بين أفريقيا والخليج العربي، بعد تسللها إلى داخل مقصورة القيادة.

صدم طاقم طائرة سودانية بوجود قطة ترافقهم رحلتهم داخل قمرة القيادة بعد إقلاعها بنصف ساعة تقريبا من مطار الخرطوم الدولي، يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب صحيفة "السوداني"، أقلعت الطائرة (تابعة لشركة تاركو) بشكل طبيعي من مطار الخرطوم الدولي، في رحلة مقررة إلى العاصمة القطرية، الدوحة.

وخلال تحليق الطائرة بين قارة أفريقيا والخليج العربي، ظهرت قطة بشكل مفاجئ في قمرة القيادة وهاجمت الكابتن، الأمر الذي تسبب بتعديل مسار الرحلة وعودة الطائرة إلى مطار الخرطوم.

وصدم الركاب بالحادثة وعودة الطائرة، حيث تواصل أغلبهم مع ذويهم المنتظرين في مطار الدوحة لإبلاغهم عن عودة الطائرة.

وبحسب المعلومات، التي نقلتها الصحيفة السودانية، بحسب التوقعات، فقد تسللت القطة أثناء عمليات التنظيف التي تمت توقف الطائرة داخل حظيرة الطائرات في المطار قبل تجهيزيها بيوم واحد استعدادا لرحلتها إلى الدوحة.