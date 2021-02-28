مشاجرة قتالية عنيفة بين جماهير ولاعبي بطولة جودو... فيديو

شهدت مدينة كاسبيك في داغستان اندلاع مشاجرة عنيفة بالأيدي وتبادل اللكمات اشترك فيها الجمهور ولاعبين، أثناء بطولة جودو للناشئين في مجمع علي علييف الرياضي.

ورصدت كاميرا أحد المتفرجين المشاجرة العنيفة، التي اشترك فيها عدد من الجماهير وكذلك عدد من لاعبي الجودو المشاركين في البطولة.

وانتشرت على وسائل التواصل لقطات الفيديو التي بدأت برؤية أحد المنافسين، وهو ينحني فوق الحواجز وهو يلقي اللكمات.

Десятки зрителей устроили массовую драку в Каспийске прямо во время Первенства СКФО по дзюдо среди юниоров. В побоище участвовали даже спортсмены. pic.twitter.com/cauanYwMme — baza (@bazabazon) February 27, 2021

​عند هذه النقطة، كانت هناك ردة فعل واسعة، حيث بدأ عشرات المتفرجين بتبادل الضربات.

وشوهد بعد ذلك المنافس الشجاع وهو يعود إلى السجادة، حيث ألقى باللكمات والركلات على العديد من المشجعين.