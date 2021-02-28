اكتشاف عربة رباعية الدفع من "العالم القديم"... فيديو

أسفرت عمليات تنقيب في مدينة بومبي الأثرية في إيطاليا عن اكتشاف نادر لعربة رباعية الدفع، من العالم القديم.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن هذا الاكتشاف وقع في فيلا قريبة من مدينة بومبي القديمة، في جنوب إيطاليا، فيما أصدرت حديقة بومبي الأثرية، بيانا أكدت فيه عثور المنقبين على عربة مصنوعة من البرونز والقصدير، مع وجود بقايا خشبية وآثار حبال.

من جانبه، صرح ماسيمو أوسانا، مدير المنتزه المنتهية ولايته، أنه "اكتشاف استثنائي لتطور معرفتنا بالعالم القديم"، مشيرا إلى أنه "في بومبي، تم العثور على مركبات النقل المستخدمة في الماضي، مثل عربة منزل ميناندر، أو عربتين تم اكتشافهما في فيلا أريانا، ولكن لا شيء يشبه عربة سيفيتا جوليانا".

وجاء اكتشاف هذه العربة عندما اكتشف المنقبون جزءا من القطعة الأثرية يخرج من مادة بركانية لأول مرة في 7 يناير/ كانون الثاني، وبعد أسابيع، تم الكشف عن العربة بأكملها، وهي سليمة بأعجوبة رغم انهيار أجزاء من الغرفة التي تحتضنها، ونقلتها حديقة بومبي إلى مختبرها لإزالة المواد البركانية المتبقية، مع بدء الحديقة عملية ترميمها.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، في مقطع مصور يوم الجمعة في بومبي: "تستمر بومبي في إثارة الإعجاب بجميع اكتشافاتها، وستواصل القيام بذلك لسنوات عديدة قادمة، مع وجود مساحة تتكون من عشرين هكتاراً في انتظار عمليات التنقيب".

وتعتقد الحديقة أن العربة كانت تُستخدم لدوافع احتفالية، وقال مسؤولو الحديقة إن هذا النوع من العربات لم يتم العثور عليه في إيطاليا سابقاً، حيث يشبه اكتشافات منطقة تراقيا، في شمال اليونان.

يذكر أن مدينة بومبي القديمة تعد واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في إيطاليا، كما تعد موقعاً تراثياً عالمياً لليونيسكو.