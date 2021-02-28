العارضة بيلا حديد تنشر صورة لمعاناتها مع المرض

نشرت العارضة العالمية الفلسطينية الأصل ​بيلا حديد​ البالغة 24 عاماً صورة تظهر فيها وهي تأخذ علاجا في الوريد.

وكتبت العارضة المشهورة على صفحتها في "إنستغرام" معلقة على الصورة التي نشرتها:

"العيش مع بعض أمراض المناعة الذاتية المزمنة = إيجاد الوقت دائمًا لأخذ الحقن الوريدي".

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وبحسب موقع "أراب نيوز"، تم تشخيص حديد بمرض لايم في عام 2012 إلى جانب شقيقها الأصغر أنور، 21 عامًا، ووالدتهما يولاندا، 57 عامًا.