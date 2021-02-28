ردة فعل مفاجئة... خبيرة جمال سعودية تمزق هدية معجب مجهول.. فيديو

ردت خبيرة الجمال السعودية بدور البراهيم على شخص مجهول أرسل لها هدية عبارة باقة ورد كبيرة عن طريق التعامل مع الهدية بتمزيقها ورميها.

ونشرت البراهيم على حسابها الخاص في تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تعبر عن رفضها للهدية من قبل المعجب مجهول الهوية.

بدور البراهيم تبدو غاضبة جدًا بعد استلامها هدية مجهولة 👀! pic.twitter.com/lYFnmDb0gL — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 28, 2021

​وقالت البراهيم في المقطع المصور غاضبة: "انظر إلى هديتك وورودك، خلال تمزيقها الباقة ورميها أرضاً".

وأضافت في تعليقها على الفيديو: "قلة أدب. مو كل مشهورة نفس بعض".