ضغطت على البنزين بدلا من الفرامل... سعودية تصدم مجموعة أشخاص بسيارتها... فيديو

تسببت سيدة في السعودية بحادث مؤسف أثناء قيادة سيارتها، عندما صدمت عددا من الأشخاص الموجودين على رصيف الشارع، بعدما انحرفت باتجاههم.

ويظهر في مقطع فيديو سيدة تقترب من الرصيف محاولة، على ما يبدو، ركن سيارتها إلا أنها بدلا من إيقاف السيارة في الموقف تزايدت سرعة السيارة وصدمت عددا من الأشخاص.

اغلب الحريم عندنا يسوقون بدون رخصة والسبب ان مدارس تعليم قيادة الحريم محدودة جدا عندنا بالتالي المواعيد توصل بالسنة والسنتين .. فيضطرون يسوقون وهم عارفين ان القوانين عندنا مشي حالك .. حتى عند التفتيش ما يقفون السيارة اذا كان القائد امرأة .. شوارعنا من زمان وهي اماكن تعلم قيادة — T A R I Q (@tkz101) March 2, 2021

وتجمهر العشرات بعد ذلك في المكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم، بينما تواصل آخرون مع الجهات المختصة والطوارئ لإنقاذ الموقف.

ويبدو أن السيدة التي قال ناشطون سعوديون، إنها ارتكبت الحادث في مدينة تبوك، أخطأت في الضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح، لتصدم جمعا من الناس.

انا ماني فاهمه هي ماشيه شوي شوي بعدين زادت البنزين ليش 😳 مشكلة البنات دايماً يقطون نفسهم في الأماكن الزحمه قبل يتمكنون من السواقه وهذا أكبر غلط. قبل يومين وحده سيارتها مره صغيره وتمشي درب الحيه بالشارع لأنها مو عارفه تتجاوز السيارات وعلى خريص 😩 الله يستر عليها — Sarah (@J4_Sos) March 2, 2021

تباينت ردود الأفعال على الحادث بين الناشطين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التمس البعض العذر للفتاة مؤكدين أن الجميع معرض لمثل هذه الواقعة، فيما شن أخرون هجوما عنيفا عليها مطالبين بضرورة تقييد قيادة المرأة للسيارة.

لا حول ولا قوة الا بالله كان الله في عونهم جميعًا 💔



شكلها ارتبكت لما وصلت الموقع وشافت الناس أو إنها لابسة حذاء غير مناسب كعب أو غيره..



أغلبنا لما بدأ السواقة كنا حافيين القدمين😅وأشوف أنها فعّالة جدًا في التعلم عشان الشخص يفعّل الحواس الخمس ومنها التحسس لشكل الدعسة. — عبدالعزيز 🚏 Abdulaziz (@AlharbiAzizSA) March 2, 2021

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت السعودية إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، يتعلق بعضها بالمرأة التي سمح لها بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وقبل ذلك سُمح للمرأة السعودية بعد نضال لنحو ربع قرن بقيادة السيارات وذلك في 24 يونيو/حزيران 2018.

كما افتتحت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي يعمل به أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة.