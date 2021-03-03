3 جمهوريات أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ليصل الإجمالي 42 دولة

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأربعاء، أن ثلاث دول أفريقية هي أنغولا وجيبوتي وجمهورية الكونغو، سجلت لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك عدد الدول التي أجازت اللقاح 42 دولة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق اليوم الأربعاء:

"يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن تسجيل كل من جمهورية أنغولا، وجمهورية جيبوتي وجمهورية الكونغو اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" ، وقد تم تسجيل اللقاح في إطار الاستخدام الطارئ".

وأشار البيان إلى أنه بذلك يصبح عدد الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي 42 دولة بمجموع سكان يبلغ 1.1 مليار نسمة .

ويعتبر "سبوتنيك V" واحد من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات التي تلقتها الجهات التنظيمية الحكومية.