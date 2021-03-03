فوائد مهمة من إجراء تحليل الفوسفور في الدم

كشف خبراء الصحة عددا من الفوائد المهمة، من إجراء اختبار لمستوى الفوسفور في الدم.

وقال الخبراء إن هذا التحليل يقيس مستوى الفوسفور في دمك، مشيرين إلى أن الفوسفور معدن شائع موجود في الطعام الذي تتناوله ويوجد أيضًا في الأسنان والعظام، بحسب موقع جامعة "روشيستر" الأمريكية.

وأكد الأطباء أن وجود نسبة عالية أو منخفضة من الفوسفور في مجرى الدم، يمكن أن تشير إلى عدد من الحالات الصحية والأكثر شيوعًا، إذ يرتبط ارتفاع مستوى الفوسفور باضطراب في الكلى.

ويمكن من خلال هذ التحليل اكتشاف أن كليتيك تواجهان صعوبة في إزالة الفوسفور من دمك، يمكن أن يعني ارتفاع مستوى الفوسفور أيضًا مرض السكري غير المنضبط واضطرابات الغدد الصماء الأخرى.

ويفضل إجراء هذا الاختبار إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية في إصابتك باضطراب في الكلى، أو إذا كنت تواجه مشكلة في التحكم في مرض السكري لديك.

ويمكن إجراؤه أيضا إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكلى، بما في ذلك مشاكل العظام والتعب والضعف، ولكن قد لا يكون لديك أي أعراض على الإطلاق.