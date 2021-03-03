"شورت" وإيماءة غير لائقة يسببان خسارة شرطي وظيفته... صورة

صرحت الإدارة الإقليمية بوزارة الشؤون الداخلية الروسية بأن ضابط شرطة محلي في منطقة سمولينسك، ظهر في العمل مرتديًا سروالا قصيرا، سيتم فصله باعتبار أن هذا تصرف سلبي.

أفاد بذلك مصدر في الإدارة اليوم الأربعاء لوكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق، ظهر مقطع فيديو على الإنترنت تم فيه التقاط شرطي وهو يرتدي سروالًا قصيرًا وسترة موحدة وقبعة ذات غطاء للأذن. وعندما سئل عن عدم مطابقة مظهره لمتطلبات الخدمة، رد ضابط شرطة المنطقة بإيماءة غير لائقة بإصبعه الوسطى إلى أحد الذين أرادوا تصويره لإظهار مخالفته، في حركة غير لائقة.

Смоленского участкового могут уволить за шорты и средний палец. Полицейского сдали коллеги https://t.co/1GLcXLwl2m pic.twitter.com/BMo7PA1z09 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) March 3, 2021

وأضاف المصدر أنه تم ملاحظة هذا السلوك غير اللائق لضابط شرطة المنطقة التابع لوزارة الشؤون الداخلية الروسية "فيازيمسكي".

ولاحظت الشرطة أيضًا أنه سيتم إجراء فصول إضافية مع أفراد الوحدة، وفقًا لقواعد ارتداء الزي الرسمي، وستذكرهم بمتطلبات مدونة الأخلاقيات وسلوك الخدمة لموظفي هيئات الشؤون الداخلية الروسية.