ارتفاع نسبة الإصابة بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" في ألمانيا إلى 46 %

أعلنت جامعة روبرت كوخ التابعة لوزارة الصحة الألمانية، أن نسبة الإصابات بالسلالة "البريطانية" المتحوّرة من فيروس كورونا في ألمانيا وصلت إلى 46 في المئة من إجمالي الإصابات المسجلة.

برلين – سبوتنيك. وكانت نسبة المصابين بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" قبل أسبوعين في ألمانيا نحو 22 في المئة من إجمالي عدد الإصابات المسجة الجديدة.

وترى جامعة روبرت كوخ أن نسبة الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" سوف تواصل الارتفاع نظرا لأنها معدية أكثر، وفي المقابل، فإن نسبة الإصابات بالسلالة "الأفريقية الجنوبية" من فيروس كورونا تبقى بحدود 1 في المئة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد في الثاني والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا، التي تم تحديدها في أواخر العام الماضي "أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق".

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "هناك بعض الأدلة على أن نوعا جديدا من فيروس كورونا اكتشف العام الماضي... قد يكون مرتبطا بالمعدل المرتفع للوفيات" .

وبحسب البيانات المقدمة في الإحاطة، عند الإصابة بسلالة قديمة يموت نحو 10 أشخاص من بين ألف مصاب، وعند الإصابة بالفيروس الجديد، يموت 13-14 شخصًا.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن لقاح "فايزر" و"أسترازينيكا" المستخدمين في البلاد فاعلان ضد السلالة الجديدة من الفيروس.