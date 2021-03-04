هل سيارتك واحدة منها... تقرير يكشف أقوى عشر سيارات مقاومة للاهتلاك

قامت بوابة "آي سي كارس" iSeeCars ، وهي سوق للسيارات المستعملة، بتجميع قائمة بالسيارات التي قطعت أكثر من 200 ألف ميل (322000 كم)، وبالتالي خلصت إلى تحديد السيارات الأكثر موثوقية.

ونقلت صحيفة "روسكايا غازيتا" أن الموقع حلل بيانات ما يقرب من 12 مليون صفقة للسيارات المستعملة في عام 2020، والصدارة جاءت لسيارة تويوتا.

يعلق كارل بروير، المحلل التنفيذي في الموقع: "يتم تمثيل طرازات التصنيع اليابانية في قائمتنا للسيارات الأكثر موثوقية، مما يؤكد سمعة تويوتا كشركة مصنعة للسيارات المعمرة".



ولاحظ أن سيارات البيك آب وسيارات الدفع الرباعي ذات الإطارات كانت في الأساس في الترتيب، ولكن القائمة تتضمن أيضًا سيارتين من طراز تويوتا وسيارة أفالون سيدان، لذلك من الآمن القول إن مصداقية العلامة التجارية متاحة لمجموعة واسعة من المشترين.اتضح أن الصدارة جاءت لطراز تويوتا لاند كروزر، فهي تمثل 16.3% من إجمالي عدد المركبات التي يزيد طول المسافة التي قطعتها عن 200 ألف ميل، تليها تويوتا سيكويا بنسبة 11.2%.

يقول باور: "تم تصميم تويوتا لاندكروزر الأسطورية وغير القابلة للتدمير لتستمر لمدة ربع قرن على الأقل، حتى في أصعب الظروف، سيكويا هي أيضًا سيارة دفع رباعي عائلية كبيرة بهيكل متين وقدرة فائقة على سحب مقطورات كبيرة".

احتلت الطرازات الأمريكية المركزين الثالث والرابع: شيفروليه سوبربان وفورد إكسبيديشن (5.1% و 4.9% على التوالي). واحتلت تويوتا "4 رونر" (4.1%) وأفالون (3.9%) المركزين الخامس والسادس.

وجاءت شيفروليه تاهو في المركز السابع (3.9%)، أما المركزين الثامن والتاسع مرة أخرى سيطرت عليهما تويوتا: هايلاندر هايبرد وتويوتا تندرا بنسبة 3.8 و3.7%.

وفي المرتبة العاشرة جاءت "جي إم سي يوكون" 3.6%.