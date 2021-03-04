حقيقة بوستر برنامج "مريض نفسي" لرامز جلال... وناقد يكشف "الخدعة"

انتشر بوستر قيل إنه لبرنامج الفنان المصري، رامز جلال الجديد لرمضان 2021، والمعنون بـ"مريض نفسي"، كانتشار النار في الهشيم، رغم نفي قناة "إم بي سي" صحة البوستر الجديد.

وقال مصدر في قناة "إم بي سي"، في تصريح مع موقع "في الفن"، إن "هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".

وذكرت وكالة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن مقالب رامز جلال تحصد مشاهدات عالية في أنحاء العالم العربي، وتنشر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهاته بقوة، وبشكل لافت للنظر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث، وتباينت ردود الأفعال المختلفة، وذهب الفريق المؤيد لنوعية برامج "رامز"، إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد أفكارا مختلفة، وبالتالي لن يكون اسم البرنامج قريبا من اسم البرنامج الذي تم تسميه في حلقات العام الماضي "رامز مجنون رسمي"، والذي شهد مشكلات طالبت بوقف عرضه وصلت إلى ساحات المحاكم، قبل أن يبرأ منها رامز جلال.

ونقلت الوكالة على لسان الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، أن فكرة الاتفاق مع الضيف لم تحدث معه خلال الحلقة التي ظهر فيها مع رامز جلال في رمضان قبل الماضي، وأن فريق الإعداد خدعه من خلال اتصال هاتفي لبرنامج آخر، وظلت الحلقة على وتيرة خداعية إلى أن ظهر رامز جلال.

وأشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بأن هذا الأمر يحدث مع كافة الضيوف، خاصة وأن بعض النجوم يظهر عليهم أنهم كانوا على علم بأحداث "المقلب" مع جلال، وبعضهم ربما ينتبه خلال سير الحلقات، والأغلب يكونون لا دراية لهم بالأمر".

وقال الشناوي:

هذا اللون من البرنامج موجود في العالم كله، ويتم تداوله بشكل كبير، وهناك فرق تتقبله وأخرى ترفضه، إلا أن هذه البرامج تحصد مشاهدات كبيرة وإقبالا جماهيرا منقطع النظير.