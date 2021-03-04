فيديو مرعب... هل يدفنون الزوجة حية مع زوجها المتوفى في تايلاند؟

انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يعود لقبيلة في تايلاند من عاداتها دفن المرأة إلى جانب زوجها المتوفى.

ويظهر في الفيديو أشخاص يحفرون في الأرض ويدفنون امرأة حية إلى جانب زوجها المتوفى قبل أن يضعوا عليهما التراب.

وجاء في التعليق المرافق: "قبيلة في تايلاند، إذا مات الزوج يتم دفن زوجته معه وهي حية".

قبيله في تايلند اذا مات الزوج يتم دفن زوجته معه.

😭😭😭 pic.twitter.com/uvjzACbipB — meme.marashdeh (@MarashdehMeme) July 31, 2017

ولكن الحقيقة

يعود الفيديو لعام 2017، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستغرام، حاصدا مئات المشاركات، ليعود وينتشر في الفترة الماضية.

وبعد البحث ثبت أن الفيديو المتداول هو عبارة عن مشهد تمثيلي من فيلم "Neeg Lub Txim" المؤلف من عشرة أجزاء.

ويمكن مشاهدة الفيديو المتداول في الجزء التاسع من الفيلم عند الدقيقة الخامسة، إذ دُفنت المرأة حية مع زوجها عقابا على قتله.

كما نشرت قناة "HouseOFXiong" على موقع يوتيوب الفيلم بأجزائه العشرة، حاصدة عشرات آلاف المشاهدات.

واللافت أن الجزء التاسع من الفيلم، أي الذي يتضمن مشهد الدفن، حصد العدد الأكبر من المشاهدات مع أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.