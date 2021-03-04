تغطية جوية... تحضيرات عالية المستوى يتخذها العراق لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، المتحدث الرسمي باسم الجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، أحمد الصحاف، عن الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى العراق يوم غد.

وأوضح الصحاف في تصريحات مفصلة لـ"سبوتنيك"، أن التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان، تمت وعلى أعلى مستوى من خلال اللجنة التنظيمية التي قسمت إلى العديد من اللجان على رأسها الأمنية، فقد فرضت 3 أطواق في كل موقع سيمر من خلاله أو يزوره قداسة البابا.

وأضاف، حين نتحدث عن الخطط الأمنية نحن لا نتحدث عن التغطية الأمنية وتوفيرها على الأرض نتحدث على مستوى الجو.

وبيّن الصحاف، أن وزارة الخارجية العراقية هي التي تترأس اللجنة المنظمة للزيارة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير لله وبعضويتها جميع الجهات الوطنية العراقية والقطاعية.

ولفت إلى أن اللجنة قسمت إلى العديد من اللجان الأمنية والمراسم والإعلام والدعم اللوجستي وأخرى تتصل بالخدمات.

وتابع الصحاف، من جانب آخر الاستعدادات الخدمية وفرت بأعلى المستويات من خلال رص الطرقات والمقتربات التي يمر فيها ومن خلالها قداسة البابا، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية، والأمور البلدية والخدمية على مستوى التشجير والإنارة وكافة الخدمات الأخرى.

وأكمل، على المستوى الصحي تم توفير الخدمات الصحية وفقا لشروط السلامة والصحة في العراق، ووزارة الصحة قدمت خدمات جزيلة بهذا الصدد من خلال توفير الكوادر الطبية وتخصيص وحدات طبية للحالات الطارئة وتوفير الكمامات والمواد المعقمة وما نحو ذلك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية واللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى أن لجان المراسم أتمت التنسيق بين مراسم مكتب رئيس الجمهورية، وبرهم صالح، ومكتب دولة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ثم الأمانة العامة ووزارة الخارجية.

وتستعد شوارع العراق لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يبدأها يوم الجمعه المقبل، وتشمل العديد من المدن العراقية، وقالت الحكومة العراقية إن زيارة البابا، ستعزز التعددية الدينية بالبلاد، مؤكدا أن سلطاته الأمنية تعمل على توفير الدعم اللازم لتأمين الزيارة، فيما كشف متحدث باسم الخارجية العراقية بعض الأماكن التي سيزورها البابا أثناء وجوده في العراق.