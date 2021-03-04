جرأة فستان فنانة عربية تحصد آلاف المشاهدات... فيديو

ظهرت الفنانة العراقية شذى حسون بإطلالة جديدة في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهي تتحدث إلى سيدة الأعمال السورية هبة الرمحين، حيث حصد الفيديو 20 ألف مشاهدة خلال الساعات الثلاثة الأولى من نشره.

وانتشر فيديو الفنانة العراقية على موقع "إنستغرام" وذلك خلال احتفالها بيوم ميلادها الأربعين.

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ورصد موقع مجلة "لها" تعليقات لبعض المهتمين والمتابعين أظهرت تركيزهم على فستانها الذي اعتبروه جريئاً وغير مناسب لعمرها، وفقا للموقع.

وقال الموقع أن الفنانة ظهرت وهي تتحدث إلى سيدة الأعمال السورية هبة الرمحين وتشكرها على المساعدة التي قدمتها لها على مستوى التحضيرات، وعبرت الأخيرة عن شعورها بالجوع وطالبتها بإحضار الطعام في أجواء من المرح والمُزاح.