الملكة إليزابيث تحصل على كلبين من فصيلة "كورجي"

ستحظى الملكة إليزابيث الثانية، بزوج من الكلاب من فصيلة "كورجي" بعد وفاة أحد كلابها في وقت سابق.

وستمتلك الملكة الكلبين في الفترة التي تتزامن مع بعض الإضافات الجديدة في المنزل، بالإضافة لوجود الأمير فيليب، 99 عاما، في المشفى.

وبحسب مصادر فإن الملكة لطالما امتلكت أكثر من 30 كلبا على مر السنين.

ويقال بأن الملكة امتلكت أول كلب هدية ليس من نسل صافي من فصيل "كورجي"، في عيد ميلادها الثامن عشر في عام 1944.

وكانت الملكة شغوفة بإمتلاك هذا الفصيل من الكلاب، وظهر أشهر كلابها في مقطع من حفل أولمبياد 2012.

وصرح الكثير من المطلعين بأن الملكة لن تقتني المزيد من الكلاب بعد أن توقفت عن تربية كلبتها "دوريس" في عام 2018، بحسب ما نشرت "ذا صن".

وقالت كاتبة السيرة الملكية، بيني جونور، "قررت الملكة بانها لن تربي المزيد من الكلاب، لكن كلابها مهمة للغاية بالنسبة لها. لقد كانت على مر السنين أقرب إليها من أي إنسان".