خاصة بعد سن الـ40... مشروبات تسبب زيادة الوزن دون أن نشعر بذلك

تعتبر المشروبات السائلة، باردة كانت أم ساخنة، واحدة من أهم وسائل تغلب الجسم على ارتفاع أو انخفاض حراراة الجو المحيط. ففي أوقات الحر الشديد لا يجد الإنسان متعة أجمل من تلك التي يحصل عليها بارتشاف مشروب بارد يطفئ حرارة جسده، وكذلك في الشتاء يكون الشراب الساخن، كالشاي مثلا، الحل الأمثل للتخلص من برودة الطقس الشديدة. لكن مع التقدم في العمر، وخاصة إذا تجاوز الإنسان سن الـ40، توجد بعض المشروبات التي ينصح علماء تغذية بالابتعاد عنها.

وبحسب موقع "eatthis"، تعد المشروبات أسرع طريقة لاكتساب المزيد من الوزن، حيث تمثل السعرات الحرارية السائلة 22% من المدخول اليومي من السعرات الحرارية.

ووجد الباحثون في جامعة هارفارد وبوسطن أن النساء اللواتي تتناولن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا، يضفن 358 سعرة حرارية يوميا واكتسبنا وزنا على مدار 8 سنوات.

وفيما يلي مجموعة من المشروبات التي لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين:

1- ماء جوز الهند بالنكهات

يعتبر ماء جوز الهند العادي خيارًا لا بأس به، ولكن عند إضافة المحليات المضافة ونكهات الفاكهة، فغالبا ما يكون مشروبا مليئا بالسكر أكثر من جوز الهند الفعلي.

2- عصير الليمون

يمكن أن يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، كما أن الإفراط في شربه قد يؤدي إلى حالة مرضية تمثل الاستقلاب.

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يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعتبر هاما للحفاظ على صحة الأمعاء، ولكن عند إضافة كميات كبيرة من السكر، يكون ضارًا.

4- الشاي المثلج

يحتوي الشاي العادي على مضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة ومكافحة الأمراض وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن ليس كل أنواع الشاي تحتوي على هذه الفوائد، حيث وجدت دراسة أنه يجب شرب 20 زجاجة من الشاي المثلج للحصول على نفس الكمية من مضادات الأكسدة الموجودة في كوب واحد من الشاي المحضر في المنزل، بالإضافة إلى أن هذا الشاي مليء بالسكر وليس آمنا.

5- الصودا دايت

تحتوي جميع أنواع المشروبات الغازية الدايت على الأسبارتام، وهو مُحلي صناعي تم تطويره في البداية للمساعدة في إنقاص الوزن ولكن وُجد أن له تأثيرا معاكسا.

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تحتوي هذه المبيضات على سعرات حرارية وسكر بشكل غير آمن.

7- عصير البرتقال

بالرغم من أنه عصير طبيعي ومليء بفيتامين سي، إلا أنه مليء بالسكر وخالٍ من أي عناصر مغذية مثل الألياف أو البروتين.

8- مشروبات الطاقة

قد تمنحك هذه المشروبات باهظة الثمن دفعة من الطاقة، لكنها مليئة بالمُحليات الضارة وهي أكثر تآكلا لأسنانك من الصودا العادية.