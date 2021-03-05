تسريبات تكشف مزايا سماعات"غوغل" الجديدة

كشفت تقارير إعلامية عن تسريبات لسماعات تعمل شركة "غوغل" على تطويرها وتحمل اسما رمزيا يعرف بـ"ولفيرين".

وتمتلك شركة "غوغل" حاليا جهازي سماعات هما Pixel Buds وGlass Enterprise Edition، وكشف التسريب الجديد عن خاصية هذه السماعات.

وتعمل شركة Alphabet's X Moonshot Factory التابعة لشركة Google، على تطوير هذه السماعات التي تعزز من القدرة السمعية للمستخدمين.

وبحسب التسريبات فإن المشروع قيد العمل منذ 2018، ويتيح للمستخدمين "التركيز على متحدث واحد معين في حال وجود أكثر من شخص، ويتم ذلك من خلال جهاز مليء بأجهزة الاستشعاروالميكروفونات".

كما يمتلك الجهاز مزايا أخرى بخلاف عزل الكلام، إلا أنه لم يتم تسريب هذه المزايا.

وبحسب التسريبات فإن "غوغل" تهدف لتحويل المشروع إلى نموذج لأعمالها القادمة، بحسب ما نقل موقع gizmochina.