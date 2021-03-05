عبد الباسط حمودة يكشف موقفه من الغناء مع عمرو دياب... فيديو

كشف الفنان المصري، عبد الباسط حمودة، عن موقفه من تقديم دويتو غنائي مع مواطنه الفنان عمرو دياب.

وأكد حمودة خلال لقائه في برنامج "ليلة الخميس"، الذي يذاع الخميس من كل أسبوع على قناة "mbc مصر"، أن "عمرو دياب أخونا وحبيبنا ودفعتنا"، لكنه نفى أمنيته تقديم أغنية مع "الهضبة".

ويرى عبد الباسط حمودة أنه "في هذه الأيام لا يوجد فن، ولا يوجد أسماء مثل نجوم الغناء الشعبي في الماضي، مثل شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد قنديل وماهر العطار، فيما رفض الحديث عن مطربي المهرجانات.

ولفت حموده إلى أن أفضل مطرب شعبي، في الفترة الحالية، هو أحمد شيبة، مشيرا إلى أنه يحسن اختيار كلمات أغانيه.

وكشف الفنان المصري، عبد الباسط حمودة، أنه سيقدم دويتو مع الفنان الإماراتي، حسين الجسمي قريبا.